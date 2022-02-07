Картины в золотых рамах, белый камин и цветы в вазах: Галкин засветил роскошный интерьер замка, прогуливаясь по нему

Максим Галкин поделился видео, которое снял в интерьерах своего жилища.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин довольно часто делится видео в микроблоге, которое снимает в интерьерах замка.

В кадры попадает та или иная комната роскошного жилища, в котором Максим Галкин живет с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.

На этот же раз Максим Галкин показал размах помещений. Он снял видео, на котором запечатлел, как прогуливается по комнатам замка.

В кадре видны шикарные интерьеры — стены, обшитые натуральным деревом, картины в золотых рамах, вазы с цветами, белый камин. Обстановка роскошная, богатая и дорогая.

Максим Галкин признался, что в ближайшее время ему предстоит расстаться с семьей и покинуть замок.

«Ну что, скоро уже гастроли. А гастроли — это перелеты. У меня часто спрашивают, как я переношу многочасовые перелеты в самолете, а часто приходится. Я говорю: главное — заснуть. Заснул — значит пережил», — поделился лайфхаком Максим Галкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.