«О, какие сугробы-то, а!»: Максим Галкин восхитился зимней красотой, воцарившейся возле замка во время снегопада

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин умеет подмечать красоту в самых простых вещах.
Своими наблюдениями знаменитость часто делится с подписчиками в Instagram.
Очевидно, что Максим Галкин очень любит то место, где живет. Поэтому главным героем его видеозарисовок становится замок в деревне Грязь и его окрестности.
Летом Максим Галкин хвастается пышной зеленью деревьев, цветами и даже собственным урожаем. Ну а зимой показывает красоты заснеженного замка.
В сторис микроблога Максим Галкин поделился видео, которое сделал во время вечерней прогулки с Аллой Пугачевой по территории замка.
В кадр попали огромные сугробы, инсталляция современного художника, статуи, фонари, красиво подсвечивающие падающий снег.
«Так снега намело! О, какие сугробы-то, а! — слышен восхищенный голос Максима Галкина за кадром. — Вот мы с Аллой гуляем и смотрим на такую красоту».
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