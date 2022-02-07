Леонид Куравлев обвинен известной актрисой в своих бедах и одиночестве

Коллега покойного Леонида Куравлева Тамара Семина заявила, что тот получил бумеранг за то, что «никого не уважал и не любил».

Актриса Тамара Семина довольно резко высказалась о покойном Леониде Куравлеве.

Она назвала артиста единственным виновником ситуации, в которой он оказался на старости лет.

Тамара Семина дала понять, что Леониду Куравлеву прилетел бумеранг за его отношение к людям.

«Жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же — дети. Ну как это так? Остаться одному, без жены. Двое детей взрослых — Катька и Вася! Леонид сам себе жизнь эту нарисовал. И никто его не жалеет. Обидно, что он нарисовал себе искусственный план жизни… Больше не хочу о нем говорить», — привел слова актрисы Sobesednik.ru.

Напомним, знаменитого артиста Леонида Куравлева не стало 30 января. Он скончался в хосписе. А до этого жил в пансионате для пожилых людей.

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