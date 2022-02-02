А где коллеги-артисты?: с Леонидом Куравлевым не приехали проститься почти никто из звезд

В траурном зале были в основном журналисты и несколько поклонников.

Звезды и близкие друзья актера Леонида Куравлева по каким-то причинам не приехали на прощание с ним в ритуальный зал Центральной клинической больницы на улице Тимошенко.

При этом прощание вовсе не было закрытым. Любой желающий мог положить цветы к гробу с любимым артистом. Куда-то подевались все его коллеги, которые в последние дни регулярно ходили на ток-шоу, вспоминая добрым словом актера.

В траурном зале собрались телевизионщики, журналисты и родные. Были еще двое поклонников. Даже сотрудники ритуальных служб разводили руками, не понимая, кто будет говорить слова о покойном актере. Появился только председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, который спас ситуацию, выступив перед прессой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет от остановки сердца. Его похоронили на Троекуровском кладбище около жены.

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