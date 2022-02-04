«Момент наступил»: стало известно, кто может заменить Александра Маслякова в КВН

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков заболел коронавирусом. Об этом он сообщил накануне, записав видеообращение. В связи с болезнью, мэтр пропустит первые игры сезона, в которых его заменят известные участники КВН, а также те, кто хорошо знает проект и телепередачи.

Однако многие уже считают, что Александр Васильевич больше не планирует возвращаться в КВН в силу своего возраста. Такого же мнения придерживаются и артисты шоу «Уральские пельмени».

«Мы же все понимаем, что наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства. Но, тем не менее, есть объективные причины возрастные и физические», — цитирует актера «Уральских пельменей» Романа Постовалова «Комсомольская правда Екатеринбург».

В то же время Сергей Ершов – еще один актер команды – считает, что место Александра Маслякова может занять Иван Ургант.

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Напомним, в прошлом году Александр Масляков отметил свое 80-летие.

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