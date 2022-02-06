Что сказала Камила Валиева после грандиозной победы в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

Камила Валиева отреагировала на свою победу в короткой программе командного турнира олимпийских игр в Пекине. Российская фигуристка установила новый рекорд на Олимпиаде, получив за свой чистейший прокат порядка 90,18 баллов. Таким образом, в короткой программе командного турнира подопечная Этери Тутберидзе не оставила никаких шансов своим соперникам на льду.

Говоря о своем первом месте после победы в короткой программе командного турнира, Камила Валиева уточнила, что не испытывает волнения, выходя на лед. Кроме того, психологических отличий с другими стартами нет. Фигуристка максимально собрана и настроена на высокие позиции. Камила одна из фавориток сборной России в женском одиночном катании.

«На сегодня сделала все возможное, что зависело от меня. Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу. Счастлива находиться на Олимпиаде. Арена в Пекине меня вдохновляет, приятно кататься. Психологических отличий с другими соревнованиями нет», — передает championat.com слова Камилы Валиевой.

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