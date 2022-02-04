Авербух — о командном турнире на Олимпиаде: наш Кондратюк — главный герой, зацепился за Ченом и Уно

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал выступление Марка Кондратюка в короткой программе на командных соревнованиях в рамках Олимпиады в Пекине. По итогам своего проката наш фигурист занял третье место. По словам хореографа, команда России выступила достаточно ровно. Несмотря на третье место, главным героем турнира стал Марк Кондратюк. Муж «папиной дочки» Лизы Арзамасовой подметил, что фигуристу было важно не допустить серьезного отставания от американцев в мужском турнире.

«Понятно, что американцы и японцы захватят лидерство в мужском одиночном катании. Марк сразу зацепился за Ченом и Уно и блестяще справился. Он не дрогнул и откатался чисто — это очень важно. При ошибках в короткой программе можно сразу получить зазор в четыре-пять баллов. Дальше начнется произвольная программа, где очень многое будет зависеть от Кондратюка. Важно, чтобы он выступил максимально удачно и отрыв не был большим. Нужно понять, кого американцы поставят на мужскую произвольную программу — возможно, ее не будет катать Чен», — приводит championat.com слова Ильи Авербуха.

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