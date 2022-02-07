«Медаль никогда не бывает лишней. Мне ли не знать?»: кого Загитова хотела видеть в произвольной программе вместо Камилы

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова разоткровенничалась в эфире Первого канала, признавшись, кого она хотела бы видеть в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Алина дала понять, что место Камилы Валиевой вполне могла бы занять в этих соревнованиях еще одна выдающаяся спортсменка нашей сборной в женском одиночном катании — Анна Щербакова. По словам фигуристки, олимпийская медаль никогда не бывает лишней.

«Мне хотелось, чтобы выступала Аня (в произвольной программе. — Прим. ред.). Олимпийская медаль никогда не бывает лишней. Мне ли не знать?» — уточнила Алина Загитова в эфире Первого канала.

Несмотря на то, что Камила Валиева сорвала четверной тулуп, упав на этом прыжке, она установила четыре рекорда. Фигуристка стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель, сообщает championat.com.

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