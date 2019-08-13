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Андрей Соколов заявил, что не лишен возможности видеться с дочкой

Второй женой актера была девушка по имени Ольга, с которой он расстался в 2015 году.

Андрей Соколов заявил, что не лишен возможности видеться с дочкой
Андрей Соколов видится с дочкой/globallookpress.com

Актер Андрей Соколов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла о семейной жизни актера. Он очень не любит об этом распространяться. Известно, что его второй женой была девушка по имени Ольга, которая на 26 лет его младше. Пара была вместе на протяжении пяти лет, но в 2015 году они расстались. От этого союза у актера родилась дочь Софья. После этого было много слухов, что супруга запрещает Соколову видеться с ребенком.

Андрей Соколов. Фото
Соколов рассказал о своей дочери/globallookpress.com

Ведущий Борис Корчевников спросил актера, что сейчас происходит в его отношениях с дочерью. «Вы личное оставляете личным. Сейчас вы лишены возможности видеться с дочкой», — заявил ведущий.

«На самом деле сейчас у меня есть полная возможность видеться с дочкой. Было бы время найдено. Дело в том, что каждый человек, который что-то делает в творчестве — делает это через свой опыт. Мы же все плохие и хорошие люди. Нет чисто положительных героев или отрицательных. Вот как раз оправдать своего героя, делать так, чтобы он был понятен всем и каждому с человеческой позиции. Вот это, наверное, и есть самая главная задача. И если это доходит, значит мы идем правильным путем», — философски высказался актер.

При этом Соколов заявил, что он нисколько не сожалеет, что стал отцом только в 48 лет. «Случилось так как должно было случиться. Если бы с рождения был мудрым человеком, то не совершал ошибок. Осознание каких-то неправильных решений пришло со временем», — заявил Андрей Соколов.

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Андрей СоколовБорис КорчевниковОльга СоколоваПрограмма "Судьба человека"Софья Соколова

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Андрей Соколов заявил, что не лишен возможности видеться с дочкой
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