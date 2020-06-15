Актерский лайфхак: Андрей Соколов рассказал, как быть убедительным в спорах

15 июня в рамках программы «Кто ходит в гости по утрам» на радио «Комсомольская правда» ведущая Арина Шарапова позвонила народному артисту России актеру Андрею Соколову.

В разговоре журналистка попросила звезду поделиться с ней и со всеми радиослушателями основами актерского мастерства. Мужчина предложил некоторое знание о том, как быть убедительным в спорах и побеждать оппонента.

«Есть такое понятие – темп и ритм. Ритм – это то, что внешнее, а темп – это то, что у человека внутри. Ритм – это то, как он выражает свои эмоции, а темп – это то, что внутри, — поведал 57-летний артист. — Так вот, если у человека внутри темп сумасшедший, его просто колбасит со страшной силой, он готов горы свернуть, а снаружи он показывает это медленно, то такого человека победить никогда нельзя. Если ритм и темп совпадают, он становится мелким. Если ритм преобладает над темпом — совсем мелким. Вот такая мудреная штука».

Соколов привел в пример Аль Пачино в любом его фильме: внутри у актера все бурлит, но он немного придерживает свою энергию, в результате получается очень мощная игра.

Шарапова спросила, что сейчас лучше делать людям, у которых энергия бурлит, потому что пандемия заставила жизнь сбавить обороты. Артист посоветовал направлять внутреннюю силу в правильное русло и не спешить, а любое решение принимать, сделав паузу на раздумье.

Напомним, Андрей Соколов известен по своим ролям в сериалах «Адвокат», «Смерш» и другим.