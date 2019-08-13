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Андрей Соколов рассказал о своих отношениях с Натальей Негодой

Актеры сыграли вместе в знаменитой советской картине «Маленькая Вера».

Андрей Соколов рассказал о своих отношениях с Натальей Негодой
Андрей Соколов высказался об отношения с Негодой/globallookpress.com

Актер Андрей Соколов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова зашла речь об одном из самых популярных фильмов, в которых сыграл артист – «Маленькая Вера». В этом фильме впервые в Советском Союзе были показаны интимные отношения героев. Одну из главных ролей наравне с Соколовым в ленте сыграла актриса Наталья Негода. Звездам после выхода фильма на экран долгое время приписывали бурный роман.

Наталья Негода. Фото
Наталья Негода стала известна после роли в «Маленькой Вере»/globallookpress.com

«Мы с Натальей Негодой не виделись очень давно. У каждого из нас целая жизнь прошла параллельно. И когда ты возвращаешься в девяностые, то вспоминаешь эту атмосферу. Очень волнительно», — сказал актер, заметив, что никакого романа на самом деле между ними не было.

Сама Негода ранее была в студии программы у Андрея Малахова. Она сказала, что их с Соколовым всегда связывали исключительно дружеские чувства. При этом, конечно, порой она испытывает ностальгию по тем временам, когда снималась легендарная лента.

«У Натальи была очень непростая жизнь. Она уезжала в США. Но она мудрая женщина, которая сейчас пребывает в гармонии с самой собой. Она долго к этому шла и достигла успеха», — заметил Андрей Соколов.

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Андрей МалаховАндрей СоколовНаталья НегодаПрограмма "Судьба человека"Фильм "Маленькая Вера"

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Андрей Соколов рассказал о своих отношениях с Натальей Негодой
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