«Это открытка»: Подольская в розовых шортах позировала на эффектном кадре с младшим сыном

Семья отдохнула на Мальдивах и уже возвращается домой.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший со своим детьми начало года провели в разъездах. Сначала семья отметилась на снежных склонах Куршевеля, затем перебралась на Мальдивы. Теперь же их отпуск подошел к концу. Об этом Наталья заявила в своем инстаграме.

Певица разместила фотографию, сделанную на побережье. На кадре она позировала в розовых шортах, подбросив ввысь младшего сына Ваню.

«По-моему, это открытка. Спасибо большое за все. Мы домой», — написала Подольская.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший воспитывают двоих детей. Старшему Артемию – шесть лет, а младшему Ване – чуть больше годика.

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