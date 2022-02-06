Дама с формами: пополневшая Подольская устроила танцы у бассейна, спихнув сына крутым бедром

Наталья Подольская отдохнула на Мальдивах со своим мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Ваней. Певица в восторге от своего отпуска.

«Это было потрясающе. То, что останется в копилке наших семейных воспоминаний! Навсегда», — поделилась Наталья своими впечатлениями от отдыха в личном блоге.

Звезда на прощание выложила в Сеть забавное видео со своим старшим наследником.

«Я не отпущу вас без танцев у бассейна!» — заявила артистка.

Наталья Подольская так активно вращала крутыми бедрами, что ее сын Артемий не удержался на краю и плюхнулся в воду.

Многие фолловеры в комментариях аккаунта жены Владимира Преснякова заметили, что певица поправилась. При этом немало людей сочли этот момент позитивным, ведь их любимица только похорошела с формами.

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