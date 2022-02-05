Два голубоглазых чуда: Подольская запечатлела годовалого сынишку за рулем багги вместе со старшим братиком

Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской всем составом снова улетела в отпуск. Теперь звезды выбрали Мальдивы — после того как они в Куршевеле покатались на горных лыжах, самое время позагорать и искупаться в теплом океане.

Детей Подольская с Пресняковым тоже взяли. Звездная мама накануне запечатлела обоих сыновей от Преснякова в забавном сюжете: самый младший, годовалый Ванечка, расположился за рулем багги, а старший братик Артемий наклонился из-за его спины и чмокнул малыша в ушко.

При виде столь трогательной картины подписчики Натальи Подольской пришли в восторг и стали комментировать фотографию:

«Такие прелестные малыши», «Ваня так похож на вашу маму, очень, так здорово, что они с Темой такие разные», «Желаю вам дочку!», «Красивое фото…. Красивые люди», «Парочка вне конкуренции».

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