Теперь не видно: Наталья Подольская скрыла особенности фигуры слитным купальником

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и двумя детьми улетела на Мальдивы. Звезды решили снова устроить себе отпуск, на этот раз в жаркой стране – первый в новом году отдых они провели в Куршевеле.

Подольская, как водится, взяла с собой целую коллекцию купальников. Однако, в мини-бикини стало видно всем ее особенность фигуры – шрам на животе. И теперь красавица старается скрывать талию. На серии новых фото жена Преснякова уже предстала в закрытом купальнике с цветочным принтом.

Другая знаменитость, Яна Рудковская, тоже сейчас на Мальдивах. И она старается, в отличие от Подольской, выгуливать только слитные купальники – у нее их с собой много.

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