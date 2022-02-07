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Теперь не видно: Наталья Подольская скрыла особенности фигуры слитным купальником

Популярная исполнительница отдыхает с семьей на Мальдивах.

Теперь не видно: Наталья Подольская скрыла особенности фигуры слитным купальником
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global look press

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и двумя детьми улетела на Мальдивы. Звезды решили снова устроить себе отпуск, на этот раз в жаркой стране – первый в новом году отдых они провели в Куршевеле.

Подольская, как водится, взяла с собой целую коллекцию купальников. Однако, в мини-бикини стало видно всем ее особенность фигуры – шрам на животе. И теперь красавица старается скрывать талию. На серии новых фото жена Преснякова уже предстала в закрытом купальнике с цветочным принтом.

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Другая знаменитость, Яна Рудковская, тоже сейчас на Мальдивах. И она старается, в отличие от Подольской, выгуливать только слитные купальники – у нее их с собой много.

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