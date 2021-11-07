Проговорилась: Подольская и Пресняков готовятся снова стать родителями

Год назад Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына Ваню. К тому моменту пара уже воспитывала еще одного мальчика – Артемия.

Недавно супруги вернулись из Италии, где прошли детокс-программу за более чем миллион рублей. На курорт пара отправилась без детей. Во время отдыха они успели не только побыть наедине, но и подумать о будущем.

«Мы шесть лет никуда не выезжали вдвоем. Может, забеременеем», — сказала Подольская в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, Пресняков и Подольская вместе более десяти лет. У артиста также есть взрослый сын от отношений с Кристиной Орбакайте – Никита Пресняков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.