Не постеснялась: Наталья Подольская в купальнике показала особенности фигуры

Звезда дважды стала мамой, и это не прошло бесследно для ее тела.

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и двумя детьми отдыхает на Мальдивах. В своем микроблоге артистка щедро делится впечатлениями от отпуске, демонстрирует фото и видео с острова, а также показывает себя в купальнике.

На этот раз Подольская позировала у мужа на коленях. На ней было модное бикини с удлиненными тесемками, закрученными на несколько раз вокруг талии. Именно этот аксессуар сильнее привлекал внимание к фигуре певицы, имеющей свои особенности после родов. На животе у звезды красовался шрам после операции.

Подольская рассказывала, что вторые роды у нее прошли очень тяжело. И это не смогло не отразиться на ее фигуре, в частности, на эстетике живота. Напоминанием о тех непростых часах стал шрам от кесарева сечения. Но звездная мама не стесняясь демонстрирует эту «память» публике.

Напомним, в браке с Пресняковым Подольская родила сына Артемия, которому скоро исполнится 7 лет, и сына Ваню, сейчас мальчику год и три месяца.

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