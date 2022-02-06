«За Наташу предлагали миллион рублей»: муж Королевой, написавший портрет певицы, похвастался его высокой ценой

Сергей Глушко рассказал, согласился ли он продать свою картину с изображением Наташи Королевой.

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, расширяет горизонты.

Во время пандемии он, когда-то окончивший художественную школу, взялся за кисть. И вот уже в Москве открылась выставка работ Сергея Глушко.

В экспозиции – картины, написанные за год. Центральное место занимают портреты членов звездного семейства – самой Наташи Королевой, ее мамы, сына Глушко и Королевой Архипа.

«Я тридцать лет не рисовал, а потом – как чудо, — рассказал Сергей Глушко на открытии выставки. – Наташа, сын – все были в шоке. О монетизации я никогда не думал. За Наташу мне предлагали миллион рублей».

Сергей Глушко отказался продавать портрет жены, и теперь он экспонируется на его первой персональной выставке.

Кстати, после того, как Глушко написал портрет тещи Людмилы Порывай, отношения у них значительно потеплели.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.