«У нас нормальные семейные отношения»: мать Бузовой рассказала, что творится между ее дочками

Как отметила Ирина Александровна, у них, безусловно, не идеальная семья.

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о сложных отношениях своих дочерей.

«У сестер нормальные семейные отношения. Сегодня мы можем делить сумку, а завтра можем спорить, где проводить отпуск. Это нормально. У нас нет вот такого: «Мы идеальная семья». Всякое бывает». Ирина Бузова

Как отметила Ирина Александровна, к ней нет никакого внимания. «Никто меня не узнает. У меня серая простая жизнь», — заявила Ирина Александровна.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова и ее сестра Анна не общаются. Причем за последнее время у них было сразу несколько крупных ссор.

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