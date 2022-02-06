Одна – похудела, вторая – поправилась: Бузова вслед за Подольской устроила соло-дискотеку возле бассейна

Похоже, что звезды на отдыхе развлекают себя, как могут.

Веселые пенные дискотеки у бассейна или на берегу моря в Турции знакомы многим рядовым россиянам, а вот отечественным звездам порой приходится развлекаться самостоятельно. Ведь статус знаменитости мешает присоединиться к толпе.

Ранее мы писали о пополневшей Наталье Подольской, которая в одиночестве устроила танцы возле бассейна. А когда подбежал к ней сын, она случайно спихнула его бедром в воду.

Ольга Бузова хоть и хвастается в stories своего Instagram люксовым отдыхом в Африке во время работы над новым шоу, рассказала о своих планах на вечер. Первый вариант – отдохнуть у первого бассейна. Второй – у второго, Третий – у третьего. Скажем так – не очень-то и весело.

Позже звезда показала, как это происходило. Бузова отведала салата из авокадо и вяленой колбаски и зажгла на соло-дискотеке у воды. Несмотря на любовь к мясным деликатесам, Олина фигура, стоит отметить, ни капли не покрупнела и даже напротив – похоже, что Бузова похудела.

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