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«Оль, почему именно эта поза?»: Бузова в купальнике цвета перванша воссела в стиле балетной в бассейне

Звезда снимается в новом сезоне шоу «Звезды в Африке».

«Оль, почему именно эта поза?»: Бузова в купальнике цвета перванша воссела в стиле балетной в бассейне
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова улетела в ЮАР, чтобы сняться в новом сезоне телепроекта «Звезды в Африке». На этот раз ведущая решила совместить рабочую командировку с отдыхом и поселилась в пятизвездочном отеле на территории частного заповедника.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Звезда наслаждается дикой природой и расслабляющими солнечными ванными у голубого бассейна. Однако подписчики Ольги заметили одну тенденцию и недовольны этим – их любимица не слишком фантазирует на тему новых пляжных поз и фотографируется для своего Instagram в одном и том же виде, балетно расставляя ноги, лишь меняя свои локации.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Оль, почему именно эта поза? Всегда!», «Время течет, Оля неизменна», «А поза все та же, только в этот раз без пиццы», «Растопырка», «Зачем все время так выпячиваться?», «Оля, у вас ноги когда-нибудь вместе бывают?», «Стыда совсем нет», — прокомментировали фолловеры Бузовой.

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