Выглядит неопрятно: располневшая Бузова в измятом комплекте для сна отплясывала под хит 90-х

Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела на месяц в Африку, чтобы принять участие в съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Работа длится от рассвета и до заката, но знаменитая блондинка находит время, чтобы выйти на связь с подписчиками.
В этот раз свободное время у Бузовой появилось на соцсети лишь перед сном. И звезда уже собиралась отправиться в объятия Морфея, но немного задержалась у косметического столика, записывая видео. Когда заиграл хит из 90-х, она не удержалась и пустилась в пляс.
При этом, красотку не смутило, что перед своей многомиллионной онлайн-аудиторией Бузова предстала в не опрятного вида одежде для сна, измятой так, будто она уже далеко не первой свежести.
К слову, Ольга Бузова не скрывает, что за последние полгода обзавелась лишними объемами. Певица располнела, и это подметили многие фолловеры. Сейчас исполнительница старается войти в тренировочный режим и даже уже демонстрировала одно из своих занятий.
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