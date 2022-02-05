Выглядит неопрятно: располневшая Бузова в измятом комплекте для сна отплясывала под хит 90-х

Певица засняла себя на видео и показала в Сети.

Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела на месяц в Африку, чтобы принять участие в съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Работа длится от рассвета и до заката, но знаменитая блондинка находит время, чтобы выйти на связь с подписчиками.

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В этот раз свободное время у Бузовой появилось на соцсети лишь перед сном. И звезда уже собиралась отправиться в объятия Морфея, но немного задержалась у косметического столика, записывая видео. Когда заиграл хит из 90-х, она не удержалась и пустилась в пляс.

При этом, красотку не смутило, что перед своей многомиллионной онлайн-аудиторией Бузова предстала в не опрятного вида одежде для сна, измятой так, будто она уже далеко не первой свежести.

К слову, Ольга Бузова не скрывает, что за последние полгода обзавелась лишними объемами. Певица располнела, и это подметили многие фолловеры. Сейчас исполнительница старается войти в тренировочный режим и даже уже демонстрировала одно из своих занятий.

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