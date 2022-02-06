«Пылинки с меня сдувает»: мама Наташи Королевой прониклась особой любовью к зятю после его шикарного поступка

Муж певицы Наташи Королевой Тарзан рассказал о нежных отношениях с тещей.

В столичном арт-баре «Зеленая собака» в это воскресенье, 6 февраля, открылась выставка картин мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

В экспозиции представлены работы, которые Сергей Глушко создал за пандемийный год.

Важное место в творчестве Тарзана занимают портреты членов его семьи. Он написал жену Наташу Королеву, сына Архипа и тещу Людмилу Порывай. Кстати, после этого отношения с мамой жены у Тарзана значительно потеплели.

«Теща с меня просто пылинки сдувает после портрета», — поделился Сергей Глушко.

А вот портрет невесты сына Архипа он рисовать не стал, заявив, что это всего лишь очередная девушка его наследника.

Стоит отметить, что в числе гостей вернисажа был замечен известный художник Никас Сафронов. Он похвалил работы Сергея Глушко.

«Многие голливудские актеры пишут картины. Но они даже слабее. Олег Янковский тоже писал. Мой друг Юозас Будрайтис, Юрий Богатырев. Так вот, у Сергея не хуже», — дал оценку Никас Сафронов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.