«Очень талантливо и прекрасно»: муж Наташи Королевой восхитил своими способностями тещу Людмилу Порывай

Теща Тарзана пришла в восторг от его картин, развешанных в гостиной квартиры в Майами.

Семья Наташи Королевой в эти дни отдыхает в Майами, где у известной певицы есть собственная просторная квартира.

Наташа Королева и ее муж Тарзан много времени проводят с семьей — мамой Наташи Людмилой Порывай, мужем женщины и старшей сестрой Королевой Ириной.

Тарзан еще и посвящает много времени живописи. Своими работами он украсил просторную гостиную.

Теща Людмила Порывай, увидев картины на стенах, пришла в восторг. Ее эмоции были зафиксированы на видео.

Ролик появился в микроблоге мамы Наташи Королевой. Под видео Людмила Порывай призвала всех обязательно посмотреть его, чтобы убедиться, что и этот ее зять — тоже талантливый.

«Не пропустите. Обязательно к просмотру! Очень талантливо и прекрасно! Желаю тебе, Сергей, неиссякаемого творческого вдохновения», — написала Людмила Порывай.

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