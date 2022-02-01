«Очень талантливо и прекрасно»: муж Наташи Королевой восхитил своими способностями тещу Людмилу Порывай

Семья Наташи Королевой в эти дни отдыхает в Майами, где у известной певицы есть собственная просторная квартира.
Наташа Королева и ее муж Тарзан много времени проводят с семьей — мамой Наташи Людмилой Порывай, мужем женщины и старшей сестрой Королевой Ириной.
Тарзан еще и посвящает много времени живописи. Своими работами он украсил просторную гостиную.
Теща Людмила Порывай, увидев картины на стенах, пришла в восторг. Ее эмоции были зафиксированы на видео.
Ролик появился в микроблоге мамы Наташи Королевой. Под видео Людмила Порывай призвала всех обязательно посмотреть его, чтобы убедиться, что и этот ее зять — тоже талантливый.
«Не пропустите. Обязательно к просмотру! Очень талантливо и прекрасно! Желаю тебе, Сергей, неиссякаемого творческого вдохновения», — написала Людмила Порывай.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.