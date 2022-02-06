«Видела счастливые глаза»: мама Бузовой объяснила, почему дочери не повезло с Тарасовым и Манукяном

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях наследницы с блогером Давидом Манукяном и футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Оле на самом деле везет с мужчинами. Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Лучше, чем жить с нелюбимым человеком. С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но выбор был дочки. Видела ее счастливые глаза». Ирина Бузова

Как отметила Ирина Бузова, любят всегда с открытыми глазами. «Я стала задавать вопросы Манукяну о дочери. Он сказал, что ему с ней хорошо. Но так не бывает. Развод Ольга сильно переживала. Я сразу приехала к ребенку. Это была инициатива Димы расстаться», — заметила Ирина Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова была замужем за Дмитрием Тарасовым. С Давидом Манукяном она встречалась полтора года.

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