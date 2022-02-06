«Очень скучаем!»: Тарасова поздравила Чернышева с 51-летием, а Навка нашла редкий кадр именинника с Заворотнюк в мехах

Анастасия Заворотнюк в силу обстоятельств уже давно не появляется на публике. Кроме того, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» отказывается от всех интервью и съемок в тв-шоу. А вот муж актрисы фигурист Петр Чернышев с успехом выступает в паре с Татьяной Навкой в ее ледовых мюзиклах.

6 февраля он отмечает свой день рождения. Спортсмену исполнился 51 год. Именитые фигуристы и поклонники трогательно поздравили именинника, пожелав ему крепкого здоровья и семейного благополучия. Одной из первых фигуриста поздравила Татьяна Навка. Бывшая жена Александра Жулина нашла в своем архиве памятный снимок Петра, на котором он позирует в объятиях красавицы-актрисы. Анастасия Заворотнюк в роскошных мехах прильнула к возлюбленному после его выступления на льду.

Ну а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что успела соскучиться по фигуристу. «Петя, дорогой мой! С днем рождения! Люблю тебя, здоровья всем, оптимизма, сил и терпения!

Очень скучаем!» — отметила наставница Алексея Ягудина.

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