«Да пошли вы! Дебилы какие-то!»: Давид Манукян в расстроенных чувствах сбежал с Comedy Club

Блогер и музыкант Давид Манукян в расстроенных чувствах сбежал с Comedy Club на канале ТНТ. Он появился в сценке Константина Бутусова и Алексея Кривени, которые сыграли роли мужа и жены.
«Сережа, ты на годовщину нашей свадьбы пригласил Даву?» — заявил Кривеня, когда увидел блогера.
«Ну что, нравится?» — спросил Бутусов.
«Нет, конечно. Мне что, двенадцать? Я вообще всю жизнь «Король и шут» слушаю», — заметил Кривеня.
«Подожди. Ты же была на него подписана в Instagram», — сказал Бутусов.
«Так я и на натяжные потолки в Instagram подписана. Что ты их домой не притащил. Все полезнее, чем Дава», — ответил Кривеня.
«Вы меня простите, конечно, но это уже хамство. Деньги мои заплатите, и я пойду отсюда», — сказал обиженный Дава.
«А у нас нет денег. Есть только камин и видеокамера. Мы можем снять, как ты горишь», — заметил Кривеня.
«Да пошли, вы! Дебилы какие-то!».
Напомним, что Дава часто становится объектом шуток на проекте. При этом на шоуменов он не обижается.
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