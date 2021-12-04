«Да пошли вы! Дебилы какие-то!»: Давид Манукян в расстроенных чувствах сбежал с Comedy Club

Музыканту не понравилось отношение к нему на проекте.

Блогер и музыкант Давид Манукян в расстроенных чувствах сбежал с Comedy Club на канале ТНТ. Он появился в сценке Константина Бутусова и Алексея Кривени, которые сыграли роли мужа и жены.

«Сережа, ты на годовщину нашей свадьбы пригласил Даву?» — заявил Кривеня, когда увидел блогера.

«Ну что, нравится?» — спросил Бутусов.

«Нет, конечно. Мне что, двенадцать? Я вообще всю жизнь «Король и шут» слушаю», — заметил Кривеня.

«Подожди. Ты же была на него подписана в Instagram», — сказал Бутусов.

«Так я и на натяжные потолки в Instagram подписана. Что ты их домой не притащил. Все полезнее, чем Дава», — ответил Кривеня.

«Вы меня простите, конечно, но это уже хамство. Деньги мои заплатите, и я пойду отсюда», — сказал обиженный Дава.

«А у нас нет денег. Есть только камин и видеокамера. Мы можем снять, как ты горишь», — заметил Кривеня.

«Да пошли, вы! Дебилы какие-то!». Давид Манукян

Напомним, что Дава часто становится объектом шуток на проекте. При этом на шоуменов он не обижается.

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