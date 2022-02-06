«Ефремов вместе с Дорониной»: мать Бузовой назвала виновных в «развале МХАТа»

Как отметила родительница звезды, она читала письма Станиславского и Немировича-Данченко.

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвала виновных в развале МХАТа.

«Я почитала письма Станиславского к Немировичу-Данченко. И наоборот. В отличие от остальных, которые считают, что моя Оля буквально развалила МХАТ. Ребята, в 1987 году его развалил Ефремов вместе с Дорониной. Оля не жалуется ни на кого. Я помню больше, кто и что про нее сказал. Я бы на их месте оборачивалась. Накапливается негативная беспочвенная реакция». Ирина Бузова

«Был один театр, а стало два», — заявила сестра актера Михаила Ефремова Анастасия, удивляясь, что кто-то развалил МХАТ.

«Куда это вы так размахались руками?» — заметила в свою очередь актриса Людмила Поргина.

Напомним, что Ольга Бузова играла в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. После ухода из театра худрука Эдуарда Боякова постановку убрали из репертуара.

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