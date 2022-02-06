Это как вообще? Бузова засветила морщинистые подмышки, позируя в бикини на африканском плато

Ольга Бузова вновь стала ведущей телепроекта «Звезды в Африке», для чего прилетела в ЮАР на съемки. Звезда уже пожаловалась, что местное солнце оказалось беспощадно к ее коже, которая моментально покраснела под его лучами. По словам ведущей, даже специальная кремовая защита слабо спасает от его воздействия.

Ольга Бузова не была бы самой собой, если бы не заполнила свой блог по приезде в жаркую страну снимками в бикини. Как всегда, на знаменитость обрушилось немало хейта из-за них – кто-то критиковал ее за одни и те же позы у бассейна, а кто-то обвинял ее в лишнем весе.

Однако, глядя на stories Instagram певицы, Ольгу Бузову трудно обвинить в полнотелости. Скорее наоборот – видно, что звезда похудела: у нее выделились ребра, тонюсенькая талия, а в области подмышек и вовсе кожа пошла морщинками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!