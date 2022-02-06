«Очередная»: муж Наташи Королевой Тарзан нелестно отозвался о невесте сына Архипа

Сын известной певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко Архип уже довольно продолжительное время встречается с девушкой по имени Мелисса.
Избранница Архипа даже приходила поддержать бойфренда во время его выступления со звездной мамой Наташей Королевой на шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».
Поклонники уже давно называют Мелиссу не иначе как «невестка» Наташи Королевой. Но вот отец Архипа, Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, дал понять, что не в восторге от избранницы сына.
Открывая выставку своих картин, написанных за время пандемии, Тарзан рассказал, что нарисовал портреты жены и тещи. А когда его спросили, есть ли в его коллекции портрет «невестки», тот отреагировал резковато.
«А почему я должен ее рисовать? – удивленно спросил Тарзан. – Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя».
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