«Очередная»: муж Наташи Королевой Тарзан нелестно отозвался о невесте сына Архипа

Сергей Глушко дал понять, что не принимает всерьез избранницу своего наследника.

Сын известной певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко Архип уже довольно продолжительное время встречается с девушкой по имени Мелисса.

Избранница Архипа даже приходила поддержать бойфренда во время его выступления со звездной мамой Наташей Королевой на шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Поклонники уже давно называют Мелиссу не иначе как «невестка» Наташи Королевой. Но вот отец Архипа, Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, дал понять, что не в восторге от избранницы сына.

Открывая выставку своих картин, написанных за время пандемии, Тарзан рассказал, что нарисовал портреты жены и тещи. А когда его спросили, есть ли в его коллекции портрет «невестки», тот отреагировал резковато.

«А почему я должен ее рисовать? – удивленно спросил Тарзан. – Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.