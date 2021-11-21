«Ух ты!»: Дмитрий Нагиев отреагировал на «невестку» Наташи Королевой, впервые появившуюся на Первом канале

Избранница сына Наташи Королевой Архипа Глушко пришла поддержать бойфренда на шоу «Две звезды. Отцы и дети».

На Первом канале в воскресенье, 21 ноября, состоялась премьера шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Во время него на сцену выходят популярные и известные всей стране музыканты со своими наследниками.

Певица Наташа Королева принимает участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети» со своим 19-летним сыном Архипом Глушко. Мама и ее наследник исполнили хит «Я тебе, конечно, верю».

На шоу поддержать своего бойфренда пришла избранница Архипа Глушко, потенциальная невестка Наташи Королевой, девушка по имени Мелисса. Она был со своей подругой.

«Моя девушка вот, в черном платье, которое блестит, — уточнил Архип Глушко. — На ней даже мои инициалы есть».

Мелисса показала подвеску на шее в знак доказательства.

«Ух ты!» – восторженно произнес ведущий шоу Дмитрий Нагиев. «Да, я собственник. Все сразу подписываю», — объяснил Архип Глушко.

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