«Любовь, комсомол и весна»: Наташа Королева в белой блузе с оборками предстала на юбилее Льва Лещенко

Певица Наташа Королева вместе Еленой Воробей и Аленой Свиридовой отметилась за кулисами праздничного концерта Льва Лещенко.

Популярная вокалистка Наташа Королева с легкостью меняет локации. Только на днях она зажигала со своей семьей в Майами.

А сейчас размещает в микроблоге видео с концерта, посвященного юбилею известного певца Льва Лещенко.

В кадре Наташа Королева предстала в белой блузе с воланами и черных брюках. Вместе с певицей на концерте отметились Елена Воробей и Алена Свиридова.

Артистки выступали с совместным номером, исполняя песню «Любовь, комсомол и весна».

«Знакомьтесь, друзья! Любовь, комсомол, и весна – наши новые «погоняла», — говорит в кадре Наташа Королева, представляя своих подруг по сцене.

Под видео вокалистка обратилась к юбиляру.

«Наш любимый Лев Валерьянович, с юбилеем! Желаем, чтобы любовь (Елена Воробей), комсомол (Наташа Королева), весна (Алена Свиридова) всегда были в вашем сердце», — пожелала Наташа Королева Льву Лещенко.

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