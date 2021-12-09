«Это невероятный вызов»: Эдуард Бояков создаст гастролирующий театр без собственной площадки

Эдуард Бояков создаст гастролирующий театр без собственной площадки. Режиссер заявил, что его «детище» ни на что не похоже, это новая форма театра, которой в Москве пока не существует. Известный театральный продюсер сообщил, что название публика узнает уже в январе, когда выпустят официальный релиз.

«Наша идея — создание зонтичного бренда. Это театр, который имеет свой репертуар, художественную политику, свой стиль, принципы, идеологию, манифест. И не имеет площадки. Не потому, что у него ее нет, а потому что ему удобнее реализовывать свою репертуарную миссию на разных сценах. Все это спектакли нового театра… В этом отношении мы смешиваем театральные технологии с прокатными, концертными и гастрольными — это невероятный вызов», — поделился Бояков с kp.ru.

Напомним, около трех лет Эдуард Бояков был художественным руководителем МХАТа имени Горького. В октябре в театр пришел новый генеральный директор — Владимир Кехман. Бояков принял решение уволиться и начать все с нуля.

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