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«Копия своего папы»: Виктор Литвинов из «Дома-2» впервые показал лицо двухмесячного сына Елисея

Бывший муж Тани Мусульбес Виктор Литвинов наслаждается отцовством.

«Копия своего папы»: Виктор Литвинов из «Дома-2» впервые показал лицо двухмесячного сына Елисея
Виктор Литвинов. Фото: instagram.com/litvinov_viktor_off/

Экс-участник «Дома-2» Виктор Литвинов запомнился поклонникам, благодаря своему роману и свадьбе с одной из самых красивых девушек телестройки Таней Мусульбес.

После развода с Татьяной Виктор вновь женился, вторая супруга немедленно родила ему сына, ведь Литвинов очень мечтал о детях.

Шестого февраля малышу Елисею исполнилось два месяца. Счастливый отец показал в микроблоге лицо сына, заявив, что тот – его копия.

Виктор Литвинов с сыном и женой
Виктор Литвинов с сыном и женой. Фото: instagram.com/litvinov_viktor_off/

«Меня зовут Елисей, и я — копия своего папы», — так скажет наш малыш, когда сам заговорит. Малышу сегодня ровно два месяца, которые пролетели очень незаметно.
Но он очень вырос, стал тяжелее и увереннее!

Держит головку смело (и это не гипертонус). Пытается вставать на ручки. Пытается говорить на своем, детском языке», — рассказал о сыне Виктор Литвинов.

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«Дом-2»Виктор Литвиноввоспитание сынаДети звезд «Дома-2»Татьяна Мусульбес