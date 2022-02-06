«Копия своего папы»: Виктор Литвинов из «Дома-2» впервые показал лицо двухмесячного сына Елисея

Экс-участник «Дома-2» Виктор Литвинов запомнился поклонникам, благодаря своему роману и свадьбе с одной из самых красивых девушек телестройки Таней Мусульбес.

После развода с Татьяной Виктор вновь женился, вторая супруга немедленно родила ему сына, ведь Литвинов очень мечтал о детях.

Шестого февраля малышу Елисею исполнилось два месяца. Счастливый отец показал в микроблоге лицо сына, заявив, что тот – его копия.

«Меня зовут Елисей, и я — копия своего папы», — так скажет наш малыш, когда сам заговорит. Малышу сегодня ровно два месяца, которые пролетели очень незаметно.

Но он очень вырос, стал тяжелее и увереннее! Держит головку смело (и это не гипертонус). Пытается вставать на ручки. Пытается говорить на своем, детском языке», — рассказал о сыне Виктор Литвинов.

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