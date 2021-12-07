«То, к чему я стремился всю жизнь»: ставший папой бывший муж Тани Мусульбес рассекретил имя сына

Бывший участник «Дома-2» Виктор Литвинов на седьмом небе от счастья. Накануне он впервые стал папой.

Жена Виктора Александра подарила ему сына. Виктор присутствовала на родах, поддерживал супругу и первым взял наследника на руки.

В микроблоге он признавался, что чувствует себя невероятно счастливым.

Виктор Литвинов не стал делать интриги из имени новорожденного малыша. Он объявил, что они с женой назвали сына Елисеем — как королевича из сказки Александра Пушкина.

«Наша жизнь не будет прежней! Впереди новые горизонты! Теперь бессонные ночи и дни. Радостный смех, крик и плач в нашей квартире. Это то, к чему я стремился всю жизнь! Последние лет 10 я мечтал о ребенке, и хотел я мальчика», — поделился Виктор Литвинов в микроблоге.

Он поблагодарил жену за бесценный подарок и пообещал, что будет делать все ради счастья сына и его мамы.

Напомним, на «Доме-2» Виктор Литвинов строил отношения, а затем и женился на Татьяне Мусульбес.

Но брак продлился недолго. После развода оба экс-супруга встретили избранников и счастливы в новых семьях.

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