«Полюбили, когда еще был в пузике»: Витя Литвинов из «Дома-2» поделился снимком с новорожденным сыном

Экс-участник «Дома-2» Витя Литвинов счастлив во втором браке со своей избранницей Александрой.

Супруга смогла сделать Виктора по-настоящему счастливым, подарив ему наследника Елисея.

Витя Литвинов поделился в микроблоге нежным фото, на котором запечатлен с женой и сыном. Малыша молодой отец бережно держит на руках, крепко прижимая к груди.

«Вот мы и дома. Литвинов Елисей Викторович, ты дома! Мы так долго ждали, ждали тебя, наш сынок! Теперь наша семья стала еще больше. Мы тебя полюбили, когда ты был еще в пузике, а теперь ты с нами», — написал под снимком Виктор Литвинов.

Напомним, первенец Виктора Литвинова и его жены Александры появился на свет шестого декабря. По какой-то причине, молодой маме с новорожденным малышом пришлось на целую неделю задержаться в клинике.

На проекте «Дом-2» Витя Литвинов строил любовь с красавицей Таней Мусульбес. Пара даже сыграла пышную свадьбу под камерами.

Но после ухода с реалити-шоу Витя Литвинов и Таня Мусульбес почти сразу развелись и создали новые семьи с другими возлюбленными.

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