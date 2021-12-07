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«Тяжелый, но очень счастливый день»: бывший муж Тани Мусульбес из «Дома-2» впервые стал папой

Экс-участник реалити-шоу Виктор Литвинов поделился радостной новостью с подписчиками

«Тяжелый, но очень счастливый день»: бывший муж Тани Мусульбес из «Дома-2» впервые стал папой
Виктор Литвинов и его жена Александра с домашним питомцем. Фото: instagram.com/litvinov_viktor_off/

Бывший участник «Дома-2» Виктор Литвинов и его вторая жена Александра накануне впервые стали родителями.

У супругов родился сын.

«Вчера был тяжелый, но очень счастливый день», — поделился Витя Литвинов новостью с подписчиками микроблога.

Экс-участник реалити-шоу присутствовал на родах. Он весь день не отходил от жены первым взял на руки сына, который появился на свет в половине десятого вечера шестого декабря.

Снимком с женой и сыном Витя Литвинов поделился в сторис микроблога.

Виктор Литвинов и его жена впервые стали родителями
Виктор Литвинов и его жена впервые стали родителями. Фото: instagram.com/litvinov_viktor_off/

«Спасибо тебе, — обратился он к Александре. — Ты самая лучшая. Ты все выдержала! Я люблю тебя еще больше. Всех слов и эмоций не передать. Я самый счастливый человек на свете».

Напомним, на «Доме-2» Витя Литвинов строил любовь с красавицей Таней Мусульбес. На проекте они даже сыграли свадьбу.

Но через некоторое время после того, как они покинули телестройку, Витя и Таня разошлись.

Мусульбес почти сразу вышла замуж за нового избранника. Спустя какое-то время женился, а теперь и стал папой Витя Литвинов.

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