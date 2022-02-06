«Мы сразу перешли на «ты»: возлюбленная Мережко рассказала, как сценарист покорял ее сердце

Как отметила Анастасия Булгакова, они были вместе три с половиной года.

Последняя возлюбленная сценариста Виктора Мережко психолог Анастасия Булгакова, которая младше его на 35 лет, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как кинорежиссер покорял ее сердце.

«Мы были вместе с ним с 2018 года. В общей сложности где-то три с половиной года. Познакомились в телевизионной студии. У нас были перекрестные съемки. Он уходил из студии, а я только пришла. Он встал, когда меня увидел. Мы сразу перешли на «ты». Анастасия Булгакова

Как отметила Анастасия Булгакова, свадьбу они играть не хотели. «Мы взрослые люди. Все и все понимают. У нас были взрослые встречи. Это было красиво и эротично. Дочь за него очень сильно переживала. Мы в спальне были, а она ему звонила каждый пять-десять минут. Ну ясно же мы там не книгу пишем. У нас были свободные отношения», — заявила Анастасия Булгакова.

Напомним, что популярный кинорежиссер Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет. У него остались дочь Мария и сын Иван.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.