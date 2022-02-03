«Теперь будет рядом со своей Тамарочкой»: Зайцева назвала Мережко крепким и сильным мужчиной

Как отметила звезда картины «Здравствуй и прощай», со смертью сценариста ушла целая эпоха.

Звезда фильма «Здравствуй и прощай» Людмила Зайцева на прощании с режиссером Виктором Мережко тепло отозвалась о сценаристе, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Уходит эпоха. Последний раз мы переписывались на Рождество. Не хочется верить, что его нет. Это был крепкий и сильный мужчина. Теперь он будет рядом со своей женой Тамарочкой». Людмила Зайцева

Высказались на прощании и другие известные личности.

Директор кинокомпании Виктора Мережко Дмитрий Антонов:

«Он привнес в наш питерский киномир солнце и темперамент. Виктор Иванович был нам как батька. Когда у меня испортилось зрение, я купил себе дымчатые очки. Хотел быть на него похожим».

Каскадер Игорь Панин:

«Витя был эталоном энергии. Всегда с шутками, прибаутками. Его фильмы были полны энергии жизни. Я всегда советовался с ним по всем вопросам. Он умел не болеть, когда все болеют. Но Богу было угодно так… Хороший ты был мужик. Теплый, добрый. Всегда зажжет. Думаю, что и там кому-нибудь поможет».

Ирина Бирюкова, представитель ростовского землячества в Москве:

«Виктор долго добивался того, чтобы установили памятную табличку Георгию Юматову. Мы сейчас должны добиваться того, чтобы были доделаны дела Виктора Ивановича. Но думаю, они в надежных руках».

Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали последствия от перенесенного коронавируса. Режиссер будет похоронен около жены на Троекуровском кладбище.

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