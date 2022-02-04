«Спрашивала: «Ты приставать не будешь? Отвечал: «Буду»: Штурм — о домогательствах Мережко

Как отметила певица, кинорежиссер жил с ней по соседству.

Певица Наталья Штурм сообщила, что покойный режиссер Виктор Мережко при жизни к ней откровенно приставал. Отметим, что сценарист был на 29 лет старше звездной исполнительницы.

«Большая трагедия, мне жаль Виктора. Витя — мой сосед. Он мне часто звонил, еще по домашнему, стационарному телефону. Приглашал к себе домой. Я у него всегда спрашивала: «Ты приставать не будешь?». Он отвечал: «Буду». Наталья Штурм

Как отметила Наталья Штурм, у них были «нормальные отношения». При этом на приставания кинорежиссера она отвечала всегда отказом. По словам Натальи Штурм, Виктор Мережко был крайне любвеобильным мужчиной. Ему нравились буквально все женщины, которые находились в поле его зрения, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет несколько дней назад. Сценариста похоронили около жены на Троекуровском кладбище столицы.

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