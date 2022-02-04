Как приготовить турецкую пиццу «Лахмаджун»
Видео
Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео

«Спрашивала: «Ты приставать не будешь? Отвечал: «Буду»: Штурм — о домогательствах Мережко

Как отметила певица, кинорежиссер жил с ней по соседству.

«Спрашивала: «Ты приставать не будешь? Отвечал: «Буду»: Штурм — о домогательствах Мережко
Наталья Штурм. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталья Штурм сообщила, что покойный режиссер Виктор Мережко при жизни к ней откровенно приставал. Отметим, что сценарист был на 29 лет старше звездной исполнительницы.

Виктор Мережко
Виктор Мережко. Фото: Globallookpress.com

«Большая трагедия, мне жаль Виктора. Витя — мой сосед. Он мне часто звонил, еще по домашнему, стационарному телефону. Приглашал к себе домой. Я у него всегда спрашивала: «Ты приставать не будешь?». Он отвечал: «Буду».

Наталья Штурм

Как отметила Наталья Штурм, у них были «нормальные отношения». При этом на приставания кинорежиссера она отвечала всегда отказом. По словам Натальи Штурм, Виктор Мережко был крайне любвеобильным мужчиной. Ему нравились буквально все женщины, которые находились в поле его зрения, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет несколько дней назад. Сценариста похоронили около жены на Троекуровском кладбище столицы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Виктор МережкоНаталья ШтурмНаталья Штурм последние новостиТроекуровское кладбищеУмер Виктор Мережко