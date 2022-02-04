«Обязательно появятся новые дети»: Штурм сделала прогноз о битве за наследство Мережко

Певица Наталья Штурм заявила, что в самое ближайшее время начнется ожесточенная борьба за наследство покойного режиссера Виктора Мережко.

«Обязательно появятся новые дети, новые наследники. Большая вероятность этого. Думаю, наследников будет много. С его любвеобильностью, чтобы никто не родил от него? Сомневаюсь». Наталья Штурм

Как отметила Наталья Штурм, у Виктора Мережко арестованы все счета в банках. По новым правилам, если человек умирает, то родственники в течение полугода не смогут забрать деньги из банка. Необходимо ждать полгода, и только после этого возможно вступить в права наследства, сообщает «Собеседник».

Ранее Наталья Штурм заявила, что Виктор Мережко при жизни был крайне любвеобилен. В частности, он звал ее к себе в гости и откровенно говорил, что будет приставать.

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