«Когда Леонид составлял завещание, то обделил Екатерину»: Пятков – о семье и дочери Куравлева

Как заметил актер, наследница была у отца в немилости.

Актер Александр Пятков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучил возможную причину, почему дочь актера Леонида Куравлева Екатерина не пришла на похороны отца.

«Леня всегда с теплотой говорил о сыне. Катя была в немилости. Есть такое предположение. Когда Леонид составлял завещание, то обделил Екатерину. В жилплощади. И может это стало обидой. Почему он отворачивался от нее? Почему она с ним не разговорила? Все может оказаться проще и меркантильнее». Александр Пятков

Как заметил Пятков, дочери Куравлева почти 60 лет. «У нее нет своего парня, мужа, детей. Она одна. Это тоже огромная трагедия. И для нее, и для отца. Когда она свою миссию как женщина не выполняет. И вот двое сталкиваются в этой ситуации. Отец один, она одна. Накопилось у нее недовольство жизнью, неудовлетворенность. Она не получила того, чего хотела. Накопились претензии, что ее жизнь не удалась», — заявил Пятков.

Напомним, что легендарный советский актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Проститься с ним не пришли почти никто из звезд кино.

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