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«Под серьезным стрессом»: сын Куравлева объяснил, почему его сестра не пришла на похороны отца

Как отметил Василий, Екатерина плохо себя почувствовала.

«Под серьезным стрессом»: сын Куравлева объяснил, почему его сестра не пришла на похороны отца
Леонид Куравлев. Фото: Globallookpress.com

Сын актера Леонида Куравлева Василий в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему его сестра не появилась на похоронах отца.

Василий Куравлев
Василий Куравлев. Фото: Ольга Храбрых

«Она действительно себя плохо почувствовала. И она была под серьезным стрессом. У нее подозрение на ковид. Она психотерапевт. В последние годы уделяла время папе. Последние года три».

Василий Куравлев

Кроме того, Василий рассказал, где находится медальон отца, на котором была запечатлена его мать. Актер с ним не расставался. «Он любил этот медальон. Он дома у сестры сейчас. Мы постараемся собрать архив и, естественно, этот медальон будет занимать в архиве значительное место», — сказал Василий.

Напомним, что Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. На похороны не пришел почти никто из его коллег-актеров.

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