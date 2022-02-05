«Такое пожелание родных»: Герасимов объяснил, почему звезды не пришли проститься с Куравлевым

Как отметил актер, он и сам долго не мог понять, как будет проходить прощание.

Народный артист России Евгений Герасимов объяснил, почему почти все звезды проигнорировали похороны актера Леонида Куравлева.

По его словам, родственники звезды советского экрана изначально не хотели пышной церемонии. Это было их пожелание. Однако Герасимов подчеркнул, что закрытого прощания все-таки не было. При желании прийти мог любой.

«Я тоже долгое время не мог понять, как это будет происходить. Такое было пожелание родных. Это их право». Евгений Герасимов

Как заметил Евгений Герасимов, семье Куравлева предлагали устроить проводы в привычном формате. Они наотрез отказались. Также Герасимов заметил, что все желающие еще могут реабилитироваться. Прийти на могилу Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище, сообщает 5-tv.ru.

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Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Его похоронили около жены на Троекуровском кладбище.

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