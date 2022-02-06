Люкс чистой воды: Подольская предстала в купальнике-утяжке у небесно-голубого бассейна с фигурным бокалом

Наталья Подольская не всегда жила жизнью селебрити. Она родилась в простой многодетной семье из Могилева, хоть и в интеллигентной, образованной и с хорошими ценностями.

Ее папа Юрий Алексеевич работает юристом, а мама Нина Антоновна – директор выставочного зала. У артистки есть сестра-двойняшка Юлиана, старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей.

Сейчас Наталья Подольская, пожалуй, добилась всего, о чем может мечтать женщина. Она в браке с любимым, да еще и успешным мужчиной (Владимир Пресняков), у нее двое сыновей (Артемий и Иван), она живет в большом красивом доме и часто путешествует.

Отдыхая на Мальдивах, знаменитость поделилась в социальных сетях фото, которое как никакое другое говорит о люксе, которого певица достигла к своим 39 годам. Наталья Подольская запечатлелась в красивом купальнике-утяжке с коктейлем в руках на фоне небесно-голубого бассейна, океана и безбрежного горизонта райского места.

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