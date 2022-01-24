«Счастливая семья»: Млодик подловила дочерей Виторгана, наблюдающих за цирковым представлением

Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе с крошками Этель и Кларой посетили Театр зверей.

Семейная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган в минувшие выходные вышли в свет вместе с дочками — трехлетней Этель и двухлетней Кларой.

Звездные родители сводили наследниц на представление в Театр зверей имени Дурова.

Двухлетняя Клара наблюдала за происходящим на сцене, сидя на руках у папы. А ее старшая сестра восседала самостоятельно.

Видео, на котором запечатлено, как девочки смотрят представление вместе с папой, в микроблоге разместила Ирина Млодик.

«Выход с доченьками в Театр зверей им. Дурова. Замечательное представление для деток», — подписала кадр Ирина Млодик.

Старшая дочка пары Этель с интересом наблюдала за происходящим на арене, а вот маленькой Кларочке было сложновато высидеть, но она вела себя достойно, периодически просясь на руки к маме.

«Мне кажется, что главе семейства даже интереснее, что происходит на сцене, чем дочерям», «Ну вот, сами бы никогда не сходили, а с доченьками пришлось, и также получили удовольствие», «Счастливая семья. Пример для многих», — обсудили пост Ирины Млодик ее подписчики.

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