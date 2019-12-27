Почему Виторган не общается со старшей дочерью и от чего умерла его вторая жена

Несмотря на почтенный возраст, Эммануил Гедеонович совсем недавно стал папой двух очаровательных девочек – Этель и Клары. А ведь у артиста уже есть взрослые дети – дочь Ксения и сын Максим.

Вообще же личная жизнь знаменитого артиста настолько интересна и насыщенна, что по ней вполне можно снять захватывающий фильм.

Дочь Ксения – уже бабушка

Впервые Эммануил Виторган женился, еще будучи студентом, — на однокурснице Тамаре Румянцевой. В этом браке родилась дочка, которую назвали Ксенией.

Но студенческие браки редко бывают долгими. Так произошло и в этот раз. Когда Ксюше было 5 лет, ее папа познакомился с красавицей актрисой Аллой Балтер. Она тоже не устояла перед чарами обаятельного молодого мужчины. В итоге Эммануил оставил семью.

Дочь Ксения выросла практически без отца. Тамара Румянцева так и не смирилась с уходом мужа и запрещала ему видеться с дочерью.

Сейчас Ксении 53 года. После окончания школы она получила профессию секретаря-машинистки, девушку распределили на остров Валаам, там она жила и работала (руководила домом культуры) 30 лет, вышла замуж, родила двоих детей – дочь Александру и сына Никиту.

Сейчас Ксения – уже бабушка, у нее внук и внучка, однако со своими правнуками Эммануил Виторган не знаком. По словам Ксении, последние несколько лет они не общаются.

Сын Максим – бывший муж Ксении Собчак

Пару Виторган-Балтер называли одной из красивейших в советском кино. В самом деле, они смотрелись вместе просто великолепно: статный, мужественный Эммануил и нежная блондинка Алла. Они прожили вместе больше 30 лет, в 1972-м у них родился сын Максим.

А в 2000-м Аллы не стало – ее жизнь унес рак позвоночника. Виторган очень тяжело перенес смерть любимой жены.

Максим же успел за свои 47 лет трижды побывать в браке и трижды развестись, при этом от первой жены у актера остались дочь Полина (ей 23 года, она актриса) и 19-летний сын Даниил.

Третья жена, Ксения Собчак, подарила Максиму сына Платона, мальчику сейчас всего 3 года, однако даже его появление не спасло пару от развода.

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Дочери Этель и Клара

После смерти Аллы Балтер у Виторгана, казалось, совсем закончились силы и воля к жизни. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы рядом не появилась Ирина Млодик. Они давно были знакомы, а в тяжелый момент Ирина просто оказалась рядом. И помогла Эммануилу вновь почувствовать вкус к жизни.

Она сумела наладить отношения с Максимом, сумела стать любящей и заботливой бабушкой для его детей.

В интервью Эммануил Гедеонович не раз отмечал, что между Аллой и Ириной есть какое-то сходство – характеров, душ, темпераментов. И он считает, ему сильно повезло, что его любила Алла, а теперь любит Ирина – такая же терпеливая, миролюбивая, мягкая.

В феврале 2018 года окружение Виторгана-старшего было потрясено новостью: в семье Эммануила Гедеоновича и Ирины Млодик родилась девочка, которую назвали Этель! В то время Ирине было уже 56 лет, а ее мужу – 78.

Но и это оказалось не пределом: в октябре 2019-го семья пополнилась еще одной девочкой – Кларой.

В сентябре малышка Этель вместе с папой появилась не дне рождения своего брата Максима, которому исполнялось 47 лет. Все окружающие обратили внимание на поразительное сходство брата и сестры, разница в возрасте между которыми составляет 46 лет!

А теперь – о главном: Эммануил Виторган мечтает еще об одном сыне! Впрочем, по его признанию, он обрадуется ребенку любого пола. Актер подчеркивает, что его здоровье – в полном порядке, а значит, он еще сможет порадоваться детскому смеху в своем доме.

Мы поздравляем Эммануила Гедеоновича с юбилеем! Пусть рядом всегда будут близкие и любимые люди, пусть малышки растут здоровыми и счастливыми на радость родителям!