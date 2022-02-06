С эффектом мерцания: Муцениеце в пуховике – хите этого сезона и митенках вышла на променад с собачкой

Хромченко советовала обратить внимание модницам на куртки дудун с металлическим блеском.

Агата Муцениеце поддержала тренд на пуховики с металлическим блеском. О том, что такие модели актуальны в настоящий момент, ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

Она также говорила, что востребованы пуховики с лаковым блеском, ярко-оранжевые, мини и, напротив, макси в стиле «одеяло для слона».

Агата Муцениеце примерила модный пуховик на променад со своей собачкой. Звезда сериала «Закрытая школа» сделала в образе лифтолук и похвасталась своими митенками в тон шапочке.

Актриса очень гордится своим новым айфоном, который накануне сама купила в ЦУМе, поэтому выбор перчаток для нее был очевиден – чтобы можно было пользоваться дорогим гаджетом в любом месте.

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