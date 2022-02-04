«Довести до суда нереально»: Добровинский объяснил, почему Собчак не наказать Шнурова за клип

Как отметил адвокат, использовать ребенка в попытке насолить родителям – низко.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему светской львице Ксении Собчак будет сложно наказать музыканта Сергея Шнурова за скандальный клип о себе.

«В тексте песни нет ни одного слова о Ксении Собчак, поэтому с юридической точки зрения это дело довести до суда нереально. Конечно, использовать ребенка в попытке насолить родителям, низко, на мой взгляд». Александр Добровинский

Добровинский сравнил данную ситуацию с историей вокруг продюсера Яны Рудковской и известного журнала, в котором нелицеприятно отозвались о наследнике звезды. «Для меня использовать детей — это аморально. Ребенок вырастет и будет спрашивать у мамы: «А кто мой отец?», — прокомментировал Добровинский.

Ранее Сергей Шнуров выпустил клип «Шмарофон» с карикатурой на Ксению Собчак. В нем, в частности, он засомневался, что светская львица родила сына Платона от актера Максима Виторгана.

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