«Уберешь бантик – и будет хорошо»: Пугачева в массивной цепи указала модному дизайнеру на недочеты в наряде

Алла Пугачева дала рекомендации Игорю Гуляеву по улучшению придуманного для нее образа.

Алла Пугачева накануне наведалась в гости к своему давнему приятелю, дизайнеру Игорю Гуляеву.

Тот придумал для Примадонны стильный образ, в котором она, правда, нашла существенный недочет.

На оранжевой папахе красовался бант, который не понравился Алле Борисовне. Чтобы его скрыть, Алла Пугачева, позируя на камеру, надела головной убор задом наперед.

«Как вам предложенный образ? – поинтересовалась Алла Пугачева у поклонников. — Сейчас начнут говорить: «Что он с ней творит?» А по-моему, прелестно». «А мы хулиганим! Какая у вас цепь красивая, Алла Борисовна», — сделал Примадонне комплименты Игорь Гуляев.

Алла Пугачева сняла очки и посмотрела в камеру, как в зеркало. А затем развернула шапку на голове на сто восемьдесят градусов.

«И без очков симпатичная, — оценила себя Примадонна. — А вот то, что сзади, — это не мое. Уберешь бантик – будет хорошо».

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